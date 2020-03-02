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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعود للصدارة وبرشلونة الوصيف

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:04 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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القسم الرياضى
حقق فريق ريال مدريد فوزا مهما على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون رد، جعله يرتقي لصدارة "الليجا"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سنتياجو برنابيو"، معقل كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإسباني.

ونجح البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في منح ريال مدريد الـ3 نقاط الثمينة بعد هدف من اختراق لمنطقة جزاء برشلونة ثم سدد الكرة بإتجاه المرمى حيث اصطدمت بقدم المدافع جيرارد بيكيه ومرت إلى داخل الشباك في الزاوية المغلقة من الحارس مارك تير شتيجن.

وسجل ماريانو دياز الهدف الثاني بالوقت القاتل من عمر اللقاء من كرة طولية وصلت له ليخترق دفاعات برشلونة مسجلا هدف تعزيز الفوز على يسار تير شتيجن.

الفوز رفع ريال مدريد إلى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة في الصدارة ، بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة حيث جاء رفقاء ميسي بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى الاسباني:
1 - ريال مدريد 56 نقطة 
2- برشلونة   55 نقطة 
3- اشبيلية 46 
4- خيتافى 45 نقطة 
5- أتليتكو مدريد 44 نقطة 
6- ريال سوسيداد 43 نقطة 
7- فالنسيا 41 نقطة 
8- فياريال 38 نقطة 
9- غرناطة 37 نقطة 
10- أتليتك بلباو 34 نقطة 
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