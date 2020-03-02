AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يصل جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز بدوري الأبطال

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:04 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
وصلت صباح اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة  محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وأنهى الجهاز الإداري ووفد السفارة المصرية في جنوب إفريقيا، إجراءات خروج اللاعبين من المطار، ثم استقلوا حافلة إلى بريتوريا مكان إقامة الفريق.

وتضم قائمة الأهلي كلًّا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز، بهدفين دون رد، في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على استاد القاهرة، وفي حضور جماهيري يقدر بـ30 ألف مشجع.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، في بريتوريا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو الهزيمة بفارق هدف ليتأهل للدور قبل النهائي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة ..صور

بعثة الأهلي تغادر إلى بريتوريا اليوم استعدادًا لمواجهة الإياب أمام صن داونز

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بتعيين ٤ أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر

احذروا الفتنة.. رسالة مهمة من مرتضى منصور لجماهير الترجي قبل لقاء الزمالك

أهم الأخبار ليلا .. اكتشاف ثاني حالة مصابة بكورونا في مصر.. عادل إمام يرد على شائعة وفاته .. وفضيحة جديدة لـ أردوغان

متحطش إيدك عليا.. القصة الكاملة لأزمة ليلى علوي مع معجب في سوهاج

مدرب برشلونة: الهزيمة أمام ريال مدريد بدون أهمية.. وميسي ليس الوحيد الذي يسجل الأهداف

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو .. سعر غير متوقع لإطلالة نانسي عجرم The voice kids

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

سعر صادم لفستان أنابيلا هلال فى The voice kids