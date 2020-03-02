كريم العمدة: 75 مليار دولار خسائر اقتصادية بسبب كورونا..فيديو

قال الخبير الاقتصادى، كريم العمدة، إن هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى بسبب انتشار فيروس كورونا خاصة على الصن، لافتًا إلى أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثانى عالميًا ويبلغ حجم اقتصادها 14 تريليون دولار ونسبتها 17% من الاقتصاد العالمى، وتعتبر أكبر مصدر وثانى أكبر مستورد فى العالم.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن الصين سوق كبير وعملاق ومنتج كبير للسلع الصناعية الاستهلاكية، مشيرًا إلى أن وجود أى أزمة اقتصادية فى الصين يترتب عليه أزمة فى الاقتصاد العالمى كله.





وتابع أن انتشار فيروس كورونا سيترتب عليه تداعيات على باقى دول العالم، مؤكدًا أن هناك عشرات المصانع فى مختلف البلاد ستتوقف بسبب انتشار كورونا لارتباطها فى الأساس بعدد من الصناعات الموجودة فى الصين.





وأشار إلى أن أى تدابير غير اعتيادية يحدث تعطل فى بعض الأنشطة الاقتصادية وتكلفة اقتصادية كبيرة، مضيفًا أنه من الممكن أن تمنع السياحة من وإلى الصين خلال أول 3 أشهر من عام 2020 مما سيسبب خسائر اقتصادية كبيرة.





وأوضح أنه السوق السوداء للأدوية التى تعالج الكورونا نشطت و بيع الكمامات والماسكات الواقية من الفيروسات، مؤكدًا أن الخسائر الإقتصادية بسبب "الكورونا" ستتراوح من 25 إلى 75 مليار دولار بنهاية 2020.



