فى ذكرى وفاتها.. هل اعتنقت زينات صدقي اليهودية بعد اعتزالها؟

تحل اليوم 2 مارس ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقى ابنة حى الجمرك
بمحافظة الاسكندرية.
بدات مسيرتها الفنية كمغنية فى العديد من الفرق الفنية شاهدها نجيب الريحانى وعرض عليها التمثيل فى مسرحيته " الدنيا جرا فيها ايه " و اطلق عليها اسم زينات صدقى بدلا من "زينب محمد سعد صدقى ".
تنوعت اعمالها الفنية بين السينما و المسرح و تجاوزت اعمالها الفنية 400 عمل واطلق عليها النقاد المصريون العديد من الالقاب " بنت البلد , ورقة الكوميديا الربحانة.
اراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تكريم
نخبة من الفنانين و من بينهم الفنانة زينات صدقى و لكنه لم يستطع العثور عليها و
طلب من جهات امنية ايجادها و تم العثور عليها فى احد البيوت البسيطة فى الارياف و
كرمها الرئيس عبد الناصر وامن لها مسكنا و معاشا حتى توفيت.
واطلق عليها البعض شائعة اعتناقها للديانة اليهودية هروبا من الفقر ولكن ابنة شقيقتها نفت اعتناقها لاي دين غير الدين
الاسلامى.
الفنانة زينات صدقي من مواليد 24 مارس 1913 وتوفيت في 2 مارس 1978 وكانت اخر اعمالها الفنية فيلم «بنت اسمها محمود».