فى ذكرى وفاتها.. هل اعتنقت زينات صدقي اليهودية بعد اعتزالها؟

تحل اليوم 2 مارس ذكرى وفاة الفنانة زينات صدقى ابنة حى الجمرك بمحافظة الاسكندرية.

بدات مسيرتها الفنية كمغنية فى العديد من الفرق الفنية شاهدها نجيب الريحانى وعرض عليها التمثيل فى مسرحيته " الدنيا جرا فيها ايه " و اطلق عليها اسم زينات صدقى بدلا من "زينب محمد سعد صدقى ".

تنوعت اعمالها الفنية بين السينما و المسرح و تجاوزت اعمالها الفنية 400 عمل واطلق عليها النقاد المصريون العديد من الالقاب " بنت البلد , ورقة الكوميديا الربحانة.





اراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تكريم نخبة من الفنانين و من بينهم الفنانة زينات صدقى و لكنه لم يستطع العثور عليها و طلب من جهات امنية ايجادها و تم العثور عليها فى احد البيوت البسيطة فى الارياف و كرمها الرئيس عبد الناصر وامن لها مسكنا و معاشا حتى توفيت.

واطلق عليها البعض شائعة اعتناقها للديانة اليهودية هروبا من الفقر ولكن ابنة شقيقتها نفت اعتناقها لاي دين غير الدين الاسلامى.