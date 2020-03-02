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ثقافة

رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني

نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار برنامجًا توعويًا لطلاب المرحلة الإعدادية تحت عنوان "رحلة مومياء" بالمتحف المصري بالتحرير.

جاء ذلك في  إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط في موكب ملكي مهيب.

وقالت د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، إن البرنامج ألقى الضوء على أهم الأحداث التي تعرضت لها المومياوات الملكية من بداية اكتشافها بالمقابر الملكية والاستعداد لنقلها والدراسات العلمية التي أجريت عليها لتحديد العديد من المعلومات عنها.

وأوضحت شيرين أمين مسئول ملف الجامعات بالإدارة والمشرف العام على متحف الطفل بالمتحف المصري، أن البرنامج شمل جولة أثرية في مختلف قاعات المتحف لتعريف الطلاب القطع الأثرية المرتبطة بعلم التحنيط، والمومياوات الملكية، ونماذج لمومياوات الكهنة والكاهنات؛ مثل يويا وتويا.

ومن جانبها اضافت د. رانيا احمد أخصائي ترميم المومياوات بقسم الترميم بالمتحف المصري، أن البرنامج تضمن ورشة تعليمية تفاعلية داخل متحف الطفل بالمتحف، وفيها تم الاستعانة بنموذج مقلد لمومياء الملك توت عنخ آمون، والذي يعتبر أحد النماذج التعليمية الموجودة بمتحف الطفل، كما تم عرض لبعض المواد التي استخدمها المصري القديم في عملية التحنيط كما ورد ذكرها على جدران معبد إدفو.

وأشارت إلى أنه في نهاية البرنامج سيقوم الطلاب بكتابة رسائل تذكارية لوداع المتحف المصري بالتحرير للمومياوات الملكية، حيث سيتم إهداء تلك الرسائل داخل صندوق مغلق الى القسم التعليمي بمتحف الحضارة بعد نقل المومياوات الملكية اليه.

رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور
رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور
رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور
رحلة مومياء..برنامج توعوي لطلاب الإعدادية بالمتحف المصري بالتحرير.. صور
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