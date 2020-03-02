المؤبد لـ 61 متهما وأحكام بالمشدد لـ85 في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بحكمها بالاعدام شنقا على متهمين بينهم هشام عشماوي في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".









وعاقبت المحكمة ٣٧ متهما بالاعدام شنقا، بينهم هشام عشماوي، و٦١ متهما بالمؤبد.





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كما عاقبت ١٥ متهما بالسجن المشدد ١٥ عاما، و٢٠ متهما بالسجن المشدد ١٠ سنوات، ٥٠ متهما بالسجن المشدد ٥ سنوات.





وانقضاء الدعوى ضد ٢٢ متهما.





صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.