بسبب كورونا.. إصدار هواتف أيفون القادمة تواجه مصيرا غامضا لهذا السبب

ذكر موقع Apple Insider أن مصنع LG Innotek، الذى يقوم بتوريد نماذج الكاميرا لهواتف أيفون، قد تم إغلاقه في مدينة جومى في كوريا الجنوبية.
وقام المصنع الذى تعتمد عليه شركة أبل في صناعة كاميرات هواتف أيفون بالإغلاق بعد اكتشاف أول حالة مؤكدة في المصنع بفيروس كورونا، الأمر الذى سيزيد من صعوبة إصدار هواتف أيفون لهذا العام.
ويؤثر إغلاق مصنع LG Innotek خاصة على شركة أبل، حيث أن المصنع كان المسئول الرئيسي عن تصنيع كاميرات سلسلة أيفون 11، بالإضافة إلى أنه مسئول عن سلسلة أيفون القادمة والتى من المقرر صدورها العام الحالى 2020.
وذكر موقع MacRumors أن إنتاج هواتف آيفون من شركة أبل لن يتحسن حتى الربع الثاني من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث كان من المفترض أن يبدأ الموردون الصينيون والشركات الصينية في التجهيز لإطلاق الأيفون الجديد في الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى.
وفيما يواصل فيروس كورونا الانتشار في دول العالم، تأثر عدد كبير من مصانع الشركات الكبرى بالإغلاق، مثل إغلاق أحد مصانع شركة سامسونج للمرة الثانية، في مدينة جومى أيضا، وذلك بعد تأكد إصابة أحد العاملين بالمصنع بفيروس كورونا.