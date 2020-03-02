إيران تعلن عن حصيلة جديدة لوفيات فيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن عدد مصابي فيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد وصل حتى الآن إلى 1501 شخصًا، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ منذ تفشي الوباء إلى 66 شخصا.





من جانبه قال سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي يوم الأحد، إن إيران ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.





وصباح اليوم، قال وكالة "مهر" الإيرانية: "توفى محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام عقب إصابته بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن هذا يأتي بعد يوم من وفاة والدته في أحد مسشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس.



