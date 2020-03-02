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رياضة

الأزمات تحاصر الترجي قبل مواجهة الزمالك بأبطال إفريقيا.. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:23 م
الزمالك والترجى
الزمالك والترجى
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عمرو الحلواني
أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي فى مأزق حقيقي قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، في إطار لقاءات إياب دور الثمانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويعانى الترجي بقوة من الإيقافات والإصابات قبل مواجهة الزمالك بعد تأكد غياب محمد على يعقوبي المدافع الأساسي له بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له خلال مشاركته فى المباراة الأولى أمام الأبيض.

كما تلقي الترجي ضربة موجعة نتيجة الإصابة العضية التى تلقاها ظهير الأيسر الأساسي إلياس شتى وتأكد غيابه عن مواجهة الأبيض المقبلة ، ويعد إصابة إلياس ورطة حقيقة لدى الجهاز الفنى للترجي بقيادة معين الشعبانى فى ظل الاعتماد عليه بشكل كامل فى التشكيل الأساسي للفريق .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمد بن رمضان لاعب الوسط والذى يغيب عن مواجهة الزمالك المقبلة بعد حصوله على البطاقة الحمراء خلال مشاركته أمام الأبيض فى المباراة الماضية عقب تعديه على حكم المباراة " رضوان جيد ".

ويخشى مسئولو نادي الترجي فى الوقت الحالى تعرض الفريق لمزيد من الغيابات خلال جلسة مسابقات الاتحاد الإفريقيى خاصة بعد الأحداث التى شهدتها المباراة الماضية للفريق ومحاولة تعدى " معين الشعبانى " المدير الفنى وعدد من اللاعبين على رضوان جيد حكم المباراة.

ونجح الزمالك في الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل فى إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.
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