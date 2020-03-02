أبرزهم هشام عشماوي.. شاهد | وقائع حكم الإعدام ضد 37 متهما في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بالإعدام شنقا للمتهم هشام عشماوي و٣٦ آخرين، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة المفتي في إعدامهم في القضية المعروفة اعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".





والمتهمون هم:توفيق محمد فريد ومحمد أحمد نصر ووائل محمد عبد السلام وسلمى سلامة سليم ومحمد خليل عبد الغنى وهشام على عشماوي وعمادالدين أحمد محمد وكريم محمد أمين رستم ومحمود سمرى محمد وأيمن أحمد عبد الله ورائد صبحى أحمد ومحمد عبد الغنى على ومحمد سعد عبد التواب وربيع عبد الناصر طه وعمرو أحمد إسماعيل وكريم حسن صادق وعمرو محمد مصطفى ووسام مصطفى السيد وأحمدعزت محمد وأنس إبراهيم صبحى وعبد الرحمن امام عبد الفتاح ومحمد محمد عويس ومحمود محمد سالمان وهانى إبراهيم أحمد ومحمودعبد العزيز السيد ويحيى المنجي سعد وعادل محمود البيلى وممدوح عبد الموجود عباده وأحمد محمد عبد الحليم ومحمد عادل شوقى وفؤادإبراهيم فهمى ومحمد إبراهيم عبد العزيز والسيد حسانين علي ومحمد سلمان حماد وإسماعيل سلمان ومحمد شحاته وأحمد جمال.





وعاقبت المحكمة 61 متهما بالمؤبد، كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و21 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، 52 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد 22 متهما .









صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس الدائرة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.









وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي،والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد معسبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



