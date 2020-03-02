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ديني

حكم ذبيحة رجب .. ولماذا سميت بالعتيرة

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:06 م
حكم ذبيحة رجب ..
حكم ذبيحة رجب .. ولماذا سميت بالعتيرة
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محمود ضاحي

حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

أجابت الدار  في فتوى لها: جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً"، رواه الترمذي، لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ".

وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا".

قال الإمام النووي في "المجموع":[قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا عَتِيْرَةَ" أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ" أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان]. وقال أيضًا: [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا]، وعليه: فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.

 

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