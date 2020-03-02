العين يتصدر جوائز الأفضل خلال شهر فبراير بالدوري الإماراتي

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل في شهر فبراير في دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".





وتصدر نادي العين قوائم المرشحين سواء في جائزة أفضل لاعب أو أفضل حارس مرمي أو أفضل مدرب.





وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الشهر كل من بندر الأحبابي وإسلام خان لاعبا العين، وجواو بيدرو مهاجم الظفرة وريان مينديز لاعب الشارقة وفهد حديد لاعب خورفكان.





بينما ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمي في الشهر خالد عيسي حارس العين وخالد السناني حارس الظفرة وعلي الحوسني حارس عجمان.





وشملت قائمة المرشحين لأفضل مدرب بيدرو إيمانويل مدرب العين وجوران توفيدجدزيتش مدرب خورفكان وعبد العزيز العنبري مدرب الشارقة.