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فن

ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:43 م
رامي مالك وحبيبته
رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون
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شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ذي الأصول المصرية رامي مالك خلال تجوله مع حبيبته الممثلة البريطانية لوسي بوينتون في شوارع ولاية نيويورك الامريكية. 

وظهر الثنائي وكلاهما يرتديان ملابس سوداء ويتناول رامي مالك القهوة في لقطات رومانسية بينهما بعد عودتهما من أسبوع الموضة في باريس.
 
وكانت العلاقة بين رامي مالك وبوسي بوينتون بدأت سرًا خلال تصوير فيلم Bohemian Rhapsody في العاصمة البريطانية لندن. 

وظل الثنائي الشهير يظهران مع بضعهما في عدد من المحافل الفنية حتى أكدت مجلة Us Weekly خبر ارتباطهما في ابريل 2018.
 
وكان ابرز ظهور لـ رامي مالك وحبيبته البريطانية في حفل الاوسكار عندما قبلها النجم المصري عند اعلان فوزه بجائزة افضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody. 
ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور
ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور
ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور
ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور
ظهور رومانسي لـ رامي مالك وحبيبته لوسي بوينتون فى نيويورك.. صور
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