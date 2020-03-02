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أخبار البلد

القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:39 م
نيفين القباج - وزيرة
نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعي
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محمد عبد المنعم
تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، يراففها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومسئولي هيئة كير مصر.  

وقالت "القباج" إن المحطة هي نتاج تعاون وتعاقد بين هيئة كير نصر والجمعية في في عام 2014، بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، عن طريق إنشاء محطة لتجميع الألبان وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد 500 مزارع بمنطقة إبشنا من خلال إنشاء محطة تجميع للألبان وتحسين جودة وكميات الألبان وإيجاد قنوات تسويق جديدة في داخل وخارج محافظة بني سويف. 

وأضافت "القباج" أن المشروع يوفر رعاية بيطرية شاملة التحصينات لرؤوس البقر الحلاب ويوفر أعلاف بخصومات للفلاح ولقاحات صناعية لزيادة الثروة الحيوانية وتدريبات على طرق الحلب السليمة ورعاية الأبقار وأحدث طرق التغذية، ويصل إنتاجه ل7 طن يوميًا من اللبن العالي الجودة، ويتم توريده لعدد من المصانع. 

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة تفكر في طريقها نحو التمكين الاقتصادي لمستفيديها للاستفادة من خبرة كير مصر في  هذه المحطة في إنشاء محطات أخرى في محافظات أخرى، خصوصا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج.

ويهدف مشروع محطة الألبان أيضًا لرفع وعي صغار المزارعين وتقديم حلول لمشاكل الألبان وحفظها وبدء مشروع تنموي صغير ورفع قدرات الجمعية في إدارة مشاريع تنموية، بوضع أهداف وخطط تنموية مصحوبة بأنشطة وجدول زمني.
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
القباج تزور محطة تجميع ألبان بقرية إبشنا مركز بني سويف.. صور
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