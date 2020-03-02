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ديني

سورة تمنع الخلافات الزوجية

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:41 م
سورة تمنع الخلافات
سورة تمنع الخلافات الزوجية
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال من سيدة تقول" إنها تعيش في خلافات ومشاكل كثيرة مع زوجها فهل هناك سور معينة تقرؤها لمنع هذا الأمر.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن تقرأ دائمًا سورة الواقعة، كما يفضل أن تقرأ سورة يس ، سورة يس لما قرئت له لقضاء الحوائج وتسهيل الأمور.

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المشاكل المادية في الزواج ليست سببًا لفشله والتفكير في الانفصال. 

وأضاف « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية« mbc مصر» أن كثير من الناس يعاني من قصور في الماديات ورغم ذلك لا يلجأون إلى الطلاق. 

وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الزوجة حسن معاملة زوجها، مبينًا أنه عندما يرى ذلك منها يصير دافعًا له إلى تحسين مصادر دخله، ومن ثم يكون هناك استقرار أسري وأمان عائلي. 

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو الورداني،  أن النكد ينتج عن ثلاثةُ أمور، أولاهما: كثرة الإنتقاد، ثانيهما: كثرة اللوم، وثالثهما: كثرة الشكوى. 

وأفاد « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضًا، مشيرًا إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة. 

وأبان أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسيًا، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكلها أو أسلوبها أو أكلها.  

وكان الدكتور عمرو الورداني، مدير إدار التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أكد أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.
 
وواصل أمين الفتوى  أن أول مايطلبه الزوج من زوجته هو التقدير؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها. 

ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة. 

وتابع: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال. 


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