وزير الدفاع يناقش مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية تعزيز التعاون المشترك

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيدة فلورانس بارلى وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حاليًا ، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.





ثم عقد الجانبان لقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات .





وأكد القائد العام خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر والتي تأتي إمتدادًا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولا سيما في المجال العسكري, وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين .





من جانبها أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة ، وأشادت بدور مصر البارز فى مكافحة الإرهاب ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط .





أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية , وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.



