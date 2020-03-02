تخصيص الحصة الأولى في المدارس للحديث عن يوم الشهيد.. 9 مارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص الحصة الأولى يوم الاثنين 9 مارس 2020، بجميع المدارس في كل الصفوف الدراسية عن يوم الشهيد، وتكون عن الشهيد عبد المنعم رياض ودوره البارز تجاه وطنه، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يأتي ذلك بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب لعام 2020 .





وأشارت وزارة التربية والتعليم أن هذا في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ودورها التربوي والتوعوي بتوحيد جسور الثقة والتقارب مع القوات المسلحة على أساس المشاركة والمسئولية تجاه الوطن.



