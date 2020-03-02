قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور

تعمل محافظة القاهرة متمثلة في حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف على قدم وساق للانتهاء من تطوير وتجميل عزبة الهجانة العشوائية.
وأصبح المنطقة كقطعة من أوروبا بعد تجميله وتشجيرها بعد أن كانت من أكثر المناطق عشوائية بالحي.
وأكد رئيس الحي أن الأعمال طبقا لخطة التطوير لإعادة المظهر الحضاري بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.
وأوضح الوصيف أن الأعمال تضمنت المنطقة أسفل كوبرى الجيش بالكيلو ٤.٥ عزبة الهجانة إذ تقوم الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة أسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية مكتملة الخدمات.
وأكد أنه تم إنشاء باكيات (محلات) وموقف ( ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات أيضا و(مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماسي ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى"وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة٠
وأصبح المنطقة كقطعة من أوروبا بعد تجميله وتشجيرها بعد أن كانت من أكثر المناطق عشوائية بالحي.
وأكد رئيس الحي أن الأعمال طبقا لخطة التطوير لإعادة المظهر الحضاري بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.
وأوضح الوصيف أن الأعمال تضمنت المنطقة أسفل كوبرى الجيش بالكيلو ٤.٥ عزبة الهجانة إذ تقوم الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة أسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية مكتملة الخدمات.
وأكد أنه تم إنشاء باكيات (محلات) وموقف ( ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات أيضا و(مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماسي ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى"وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة٠