قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد الشهر الماضي الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق.

وخلال جولته قرر الرئيس استقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة وشدد على إجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.





وأكد رئيس الحي أن مدخل العزبة كانت مكتظة بالمحلات العشوائية علاوة على مواقف السيارات والباعة بشكل عشوائي مما كان يتسبب في زحام مروري ومنظر عام غير جيد.





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وأوضح أن المنطقة تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة وتشمل عملية التطوير إنشاء باكيات (محلات) و موقف ( ميكروباص - أتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات و (مخبز" بلدى وافرنجى" ملعب خماسي وحديقة لتكون متنفس لأهالي المنطقة.





كما أكد على إنشاء مدرجات وغرفة تغيير ملابس و دورات مياه "رجالى وحريمى و نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.





وقد كانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.





كما يجري تطوير العزبة من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، من خلال إنشاء مدرستين لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة.



