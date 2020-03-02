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محافظات

قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 06:50 م
عزلة الهجانة
عزلة الهجانة
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عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة متمثلة في حي شرق مدينة نصر برئاسة اللواء مجدي الوصيف على قدم وساق للانتهاء من تطوير وتجميل عزبة الهجانة العشوائية.

وأصبح المنطقة كقطعة من أوروبا بعد تجميله وتشجيرها بعد أن كانت من أكثر المناطق عشوائية بالحي.


وأكد رئيس الحي أن الأعمال طبقا لخطة التطوير لإعادة المظهر الحضاري بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالاهتمام بجميع المجالات الخدمية.


وأوضح الوصيف أن الأعمال تضمنت المنطقة أسفل كوبرى الجيش بالكيلو ٤.٥ عزبة الهجانة إذ تقوم الشركة الوطنية لإدارة وتنمية وإنشاء الطرق بأعمال تطوير المنطقة أسفل الكوبري ومحيطه وذلك لتحويلها من منطقة عشوائية الى منطقة حضارية مكتملة الخدمات.

وأكد أنه تم إنشاء باكيات (محلات) وموقف ( ميكروباص - اتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات أيضا و(مخبز" بلدى وافرنجى" - ملعب خماسي ومدرجات وغرفة تغيير ملابس - دورات مياه "رجالى وحريمى"وذلك لخدمة المواطنين القاطنين بعزبة الهجانة٠


جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  تفقد الشهر الماضي الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو ٤,٥ بطريق السويس بواسطة الشركة الوطنية للطرق.

وخلال جولته قرر الرئيس استقطاع مساحة من إحدى الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة وشدد على إجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وأكد رئيس الحي أن مدخل العزبة كانت مكتظة بالمحلات العشوائية علاوة على مواقف السيارات والباعة بشكل عشوائي مما كان يتسبب في زحام مروري ومنظر عام غير جيد.

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وأوضح أن المنطقة تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة وتشمل عملية التطوير إنشاء باكيات (محلات) وموقف ( ميكروباص - أتوبيس نقل عام - سرفيس ) و مغسلة عربات و (مخبز" بلدى وافرنجى"   ملعب خماسي وحديقة لتكون متنفس لأهالي المنطقة.

كما أكد على إنشاء مدرجات وغرفة تغيير ملابس ودورات مياه "رجالى وحريمى ونقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وقد كانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.

كما يجري تطوير العزبة من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية المقدمة لأهالي وسكان المنطقة، من خلال إنشاء مدرستين لتغطية كافة مراحل التعليم المطلوبة، بالإضافة لإنشاء مركز شباب لخدمة شباب المنطقة والمناطق المحيطة.

كما يجري رفع كفاءة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي بالمنطقة، وتركيب عدد من وحدات المطافئ.

وأكد رئيس الحي أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات.

قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
قطعة من أوروبا.. شاهد ماذا فعلت محافظة القاهرة بعزبة الهجانة العشوائية.. صور
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