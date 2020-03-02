بالصور.. إيروسبورت يجدد التعاقد مع أحمد حسن وهادي خشبة

جدد نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، التعاقد مع أحمد حسن وهادي خشبة، نجمي الكرة المصرية، لإدارة قطاع الناشئين والبراعم بالنادي.





وعقد اللواء علي هاني، رئيس إيروسبورت، ونائبه الدكتور زكريا محيى الدين، جلسة مع عميد لاعبي العالم، وهادي خشبة، أثمرت على تجديد العقود بشكل رسمي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل ووضع الخطة المستقبلية، والاتفاق على أن يتولى الثنائي مسؤولية قطاع البراعم والناشئين في النادي خلال الفترة المقبلة.





وأكد اللواء علي هاني، دعمه لمنظومة الكرة في نادي إيروسبورت، وتوفير كل الإمكانيات من ملاعب وأدوات تدريبية وأجهزة استشفاء على أعلى مستوى، للسير على خطى الأندية الكبرى.





وأشار رئيس إيروسبورت، أن الإدارة حرصت على التجديد لـ"خشبة وأحمد حسن"، بعد تطوير قطاع الناشئين والبراعم طوال العام الماضي الذي انعكس بشكل كبير على فريق الكرة الأول والذي يقوده الكابتن هشام يكن.



