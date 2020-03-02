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رياضة

فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك في جزء من الملعب

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:32 م
النادي الزمالك
النادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، في جزء من الملعب، وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، خلال هذه الفقرة بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، يؤدون تقسيمة بدون تواجد حراس مرمي.

تأتي الفقرة الفنية الخاصة، للتدريب على التمرير من لمسة واحدة ونقل الكرة في أسرع وقت ممكن، وكذلك عملية الضغط في حالة فقدان الكرة. 

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي في تونس الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعدما كان قد فاز عليه الجمعة الماضي في القاهرة 3-1 في لقاء الذهاب.
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