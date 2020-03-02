فقرة فنية خاصة للاعبي الزمالك في جزء من الملعب

يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة، في جزء من الملعب، وقام الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون، خلال هذه الفقرة بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، يؤدون تقسيمة بدون تواجد حراس مرمي.





تأتي الفقرة الفنية الخاصة، للتدريب على التمرير من لمسة واحدة ونقل الكرة في أسرع وقت ممكن، وكذلك عملية الضغط في حالة فقدان الكرة.



