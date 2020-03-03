اللحظات الأخيرة في قضية فساد المليار دولار..النيابة تقدم طلبا بكشف سرية حساب المتهمين..وفتحي سرور يطالب بإخلاء سبيل موكله وانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير وافٍ عن القضية والمحكمة تحيلها للاستئناف

شهدت اليوم الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، نظر قضية محكمة محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار من أموال شركة تراي أوشن للبترول في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد المليار دولار" .





تأمينات مكثفة

و كثفت الاجهزة الامنية صباح اليوم من تواجدها امام الباب الرئيسي لقاعة المحكمة حيث حضر المتهمين وسط حراسة امنية مشددة في تمام الساعة التاسعة وخمسة عشرون دقيقة، وبعد مرور دقائق معدودة حضر الدكتور احمد فتحي سرور دفاع أحد المتهمين الى قاعة المحكمة مرتديًا بدلة وبصحبته عدد من المحامين.





فتحي سرور يطالب بعدم قبول الدعوى





ومع مرور الوقت وتحديدًا في تمام الساعة الواحدة ونصف بدأت الجلسة حيث طالب الدكتور أحمد فتحي سرور، محامي المتهم الأول، بعدم قبول الدعوى المدنية من البنك التجاري الدولي، لعدم تعرضها للضرر، والقانون يتيح رفع الدعوى المدنية للتعرض للضرر المباشر، والبنك مشارك فقط بشركة تراي أوشن التي تعرضت للضرر المباشر.





اللجنة الأولى وحلف اليمين

وأكد سرور، أنه لا داعي لرفع سرية حسابات المتهمين طبقًا للقانون، موضحًا أن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تحلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهي غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأي مخالف ضد شركة تراي أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد بها.





انتداب لجنة جديدة

وطالب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد ووافي عن القضية محل التقاضي، كما طالب بإخلاء سبيل موكلة





من جانبها قدمت النيابة العامة طلب بكشف سرية حسابات المتهمين.





المدعى بالحق المدنى

كما استمعت المحكمة الي طلبات المدعى بالحق المدنى حيث قدم المستشار طاهر الخولى، شهادة بحفظ القضية التى أشار إليها هيئة الدفاع من قبل وأنها هذه القضية مرتبطة بالقضية محل التداعي.





كما قدم خطاب موجه من هيئة الاستثمار لهيئة المحكمة يفيد أن هيئة الاستثمار تطالب شركة تراى أوشن بمبلغ ١٪؜ رسوم مقررة على الشركة عن ٢٠١٣/٢٠١٤ ، وأن هذا النزاع نزاع تختص به المحكمة الإدارية فى حالة عدم سداد الرسوم.





وأبدى الخولى اعتراضه على تشكيل لجنة للمرة الثالثة، ورفض طلب الدفاع بتشكيل لجنة ثلاثية.





لاستشعار الحرج

وفي نهاية الجسلة قررت المحكمة إحالة القضية الي محكمة الاستئناف لاستشعار الحرج.





وفي يوم السبت 23 فبراير 2019





طلب الدكتور محمود كبيش دفاع المتهم الثالث ، اثبات طلب المتهم باستجوابه بمعرفة المحكمة في جميع ادلة الدعوي ثبوتا ونفيا واثبات موافقة محامية علي طلب لاستجواب.

كما طلب استدعاء شهود الاثبات، تامر مصطفي محمد راغب و احمد محمود محرم عضو هيئة الرقابة الادارية واعصاء لجنة الخبراء وهم علاء عبد العزيز عباس رئيس اللجنة و عصام علي مصطفي المليجي و محمد باسم احمد و عمرو صلاح محمد و محمود مصطفي

وطلب الدكتور فتحي سرور والدكتور اسامه حسانين عبيد الدفاع الحاضر مع المتهم الاول تسكيل لجنة جديدة من اساتذة الجامعات لبحث وقائع الدعوي وما التفت اليه عنه اللجنة السابقة من مستندات جوهرية يتغير لها وجه الرأي في الدعوي اهمها بحث الكشوف المجمعو لشركة تراي اوشن للطاقة والاستثمارات خارج الحدود المصرية فضلا عن عقد التنازل عن الحقوق المالية من شركة تراي اوشن الي احدي الشركات التابعة لها وهو ما يؤكد عدم اخفاء او تهريب المتهمين لاي مبالغ مالية من الشركة الام





وفي يوم الاحد الموافق 23 ديسمبر





وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز أمام هيئة الدفاع والتي شمل الحرز الأول منها عدد من الحافظات التى تحتوى على المستندات التى تضم قرارات النيابة العامة بضبط المتهمين، وقرارات النائب العام.





كما ضم الحرز الثانى مستندات من البنك المركزي لحسابات المتهمين، وحافظة بالمخالفات الخاصة بالمتهمين، والتقرير الخاص من لجنة الفحص وتفاصيل تقريرها، كما شمل الحرز الثالث، على مستندات مزورة خاصة بأحد البنوك، وشمل الحرز الرابع على الهواتف المحمول والحاسب الألى الخاصة بالمتهمين، بالإضافة لمفتاح سيارة وجواز سفر المتهم محمد محفوظ الأنصارى، وضم الحرز الخامس مستندات وجواز سفر المتهم عبد الحميد، والحرز السادس مستندات إدانة للمتهمين وتقرير هيئة الرقابة الإدارية.

نيابة الاموال العامة

