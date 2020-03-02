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توك شو

الإخوان الإرهابية تحاول الوقيعة بين مصر والكويت بورقة كورونا

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:04 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن سفير مصر بالكويت أكد أنه لا وجود لحالات إصابة بفيروس كورونا بين المصريين.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك إخوان داخل الكويت ليس من مصلحتهم أن تكون العلاقة بين البلدين بخير، معقبًا: "العتاب على قدر المحبة، وعتابي بالأمس كان على النائب الكويتي، محمد المطير، الذي اتهم الحكومة المصرية بالكذب وإخفاء معلومات، والكويتيين على رأسي من فوق".

وتوجه الديهي، بالشكر للكاتبة الكويتية فجر السعيد لدفاعها عن مصر، وتحية للشعب الكويتي، وأمير الكويت.

وحذر، من بعض الأصوات الإخوانية الناعقة في الكويت، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين بالنار يحاولوا وضع فتيل مشتعل بين الأشقاء.
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