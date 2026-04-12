أجندة قصور الثقافة .. انطلاق معرض الشلاتين للكتاب.. احتفالات بـ عيد الربيع.. وأنشطة متنوعة بالمسرح المتنقل وأتوبيس الفن

برعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بدءا من اليوم الأحد، أجندة فعاليات ثقافية وفنية، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي، وتعزيز الهوية الوطنية، وتستمر الأنشطة حتى السبت المقبل 18 أبريل، وتتنوع ما بين معارض كتب، عروض مسرحية، حفلات فنية، ورش إبداعية، قوافل ثقافية، وأنشطة موجهة للأطفال والشباب، بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين.

اليوم.. انطلاق معرض الشلاتين الثالث للكتاب

تقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 180 عنوانا متنوعا في معرض الشلاتين للكتاب في دورته الثالثة، الذي تنطلق فعالياته في الخامسة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة الشلاتين بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويضم جناح الهيئة مجموعة من الأعمال الإبداعية بأسعار مخفضة، إلى جانب كتب النقد الأدبي، وإصدارات النشر الإقليمي، وكتب الأطفال.

كما يشمل المعرض برنامجا خاصا للأطفال ينفذه فرع ثقافة البحر الأحمر، يتضمن ورشا فنية وتفاعلية، ولقاءات تثقيفية حول تعزيز الانتماء والهوية.

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، ويستمر حتى 19 أبريل، بهدف الوصول بالمعرفة إلى المناطق الحدودية، وإتاحة مساحة فاعلة لمشاركة أبناء الشلاتين.

مشروع "المواجهة والتجوال" يصل الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد هذا الأسبوع فعاليات الجولة الجديدة من مشروع "المواجهة والتجوال" في مرحلته السادسة.

وتتضمن الجولة تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" بفقراته التراثية، إلى جانب معرض كتاب تنظمه هيئة قصور الثقافة يضم إصدارات متنوعة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى معرض فني بعنوان "تجربة شخصية" بمشاركة 15 فنانا وفنانة من أبناء مدينتي الداخلة والخارجة.

وتنفذ الفعاليات اليوم الأحد بقاعة علي حريف، ثم تنتقل إلى مركز شباب الخارجة غدا الاثنين، وتستكمل الثلاثاء بمسرح مدرسة الخارجة الثانوية الفنية للبنات، على أن تختتم الأربعاء بمسرح وسينما هيبس.

المشروع تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، ويأتي في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والفني، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في القرى والنجوع.

شم النسيم وأعياد الربيع.. برنامج فني مكثف

تواصل هيئة قصور الثقافة فعالياتها احتفالا بأعياد الربيع وشم النسيم من خلال برنامج فني وثقافي مكثف بالمحافظات.

ويقام غدا الاثنين حفل فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بالمركز الثقافي في الخامسة مساء، بينما يستقبل قصر ثقافة الأنفوشي في السابعة مساء اليوم نفسه، السهرة الكوميدية "هاني نيو يير".

وفي الخميس 16 أبريل، تقدم فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي عرضا فنيا بقصر ثقافة وادي النطرون، إلى جانب حفل لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقصر ثقافة طنطا في السابعة مساء.

كما يتضمن البرنامج ورش حكي وأنشطة فنية بمشاركة نخبة من المدربين والفنانين التشكيليين وذلك في محافظات دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، سوهاج، الإسكندرية، بني سويف، القليوبية، الوادي الجديد، والمنيا.

قافلة ثقافية بمحافظة مطروح

تطلق هيئة قصور الثقافة بعد غد الثلاثاء 14 أبريل، قافلة ثقافية وفنية للمواهب عبر المسرح المتنقل، بقرية المراقي بمدينة سيوة، بمحافظة مطروح، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية بالمناطق الحدودية.

تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، وتشمل مجموعة من الورش الفنية والحرفية، فقرات لاكتشاف المواهب، ومحاضرات تثقيفية وتوعوية، بالإضافة إلى عروض فنية تقدمها فرقة سيوة للإنشاد الديني.

أتوبيس الفن الجميل يواصل أنشطته بالقاهرة

ينظم أتوبيس الفن الجميل هذا الأسبوع مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمحافظة القاهرة، حيث يستقبل متحف الحضارة بالفسطاط اليوم الأحد أطفال مكتبة خالد بن الوليد.



كما تنظم الأربعاء 15 أبريل زيارة إلى متحف ركن فاروق بحلوان لأطفال مكتبة المعادي العامة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء وتعريفهم بالتراث الحضاري.

كما تتضمن الأجندة مجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والأدباء والمفكرين، إلى جانب الورش الحرفية، والأخرى المنفذة احتفالا بيوم اليتيم ومنها الحفل الفني الذي يشهد مركز طنطا الثقافي يوم الأربعاء 15 أبريل، والاحتفالية التي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بالقاهرة السبت المقبل.