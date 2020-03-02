الأطفال عندنا عاملين التماسيح سكوتر .. إنجي خطاب تسخر من فيروس كورونا | شاهد













وقالت إنجى خطاب " كورونا إيه دي اللي نخاف منها !... ده العيال عندنا في النوبة عاملين التماسيح سكوتر 😁🤦 ".









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :









احنا بقينا نخوف 😂 - ايه ده😂😂😂









يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.









كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.







