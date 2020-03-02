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فن

الأطفال عندنا عاملين التماسيح سكوتر .. إنجي خطاب تسخر من فيروس كورونا | شاهد

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:39 م
انجى خطاب
انجى خطاب
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علقت الفنانة انجى خطاب على انتشار فيروس " كورونا " بطريقة ساخرة، ونشرت صورة لطفلين واقفين على ظهر تمساح، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".



وقالت إنجى خطاب " كورونا إيه دي اللي نخاف منها !... ده العيال عندنا في النوبة عاملين التماسيح سكوتر 😁🤦 ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


احنا بقينا نخوف 😂 - ايه ده😂😂😂


يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.


كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.


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