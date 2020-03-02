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أخبار البلد

أسامة هيكل والسفير الياباني يبحثان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإعلامية

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:48 م
اسامة هيكل ، والسفير
اسامة هيكل ، والسفير اليابانى
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حمادة خطاب
استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، ماساكي نوكي سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية.

ورحب هيكل بالضيف مؤكدًا أهمية التعاون المصري الياباني في العديد من المجالات، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية على كافة الأصعدة.

وتضمن اللقاء بحث عدد من الموضوعات المهمة، منها دور وزارة الدولة للإعلام في رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية بالمفهوم السياسي، والذي يعد أقرب منه من الجانب التنفيذي الإداري، وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة للإعلام عدم المساس بالحريات الإعلامية لأن العصر لم يعد يسمح بذلك، خاصة مع التطور المذهل في مجالات الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة وأن الشفافية تعد مبدأ هاما في التعامل مع الإعلام.

وتناول اللقاء الحديث عن أهمية التعامل الإعلامي الصحيح مع قضية انتشار فيروس كورونا، في عدد من بلدان العالم والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول في توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر، وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح، وفي الوقت المناسب قبل انتشار الشائعات والاجتهادات الخاطئة.

وأعرب السفير الياباني عن رغبته في تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر، خاصة أن هناك العديد من ممثلي الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة في مصر.​
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