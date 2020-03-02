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هل تدخل وزيرة الصحة الحجر الصحي فور عودتها من الصين.. الحكومة ترد.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:52 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة وزيرة الصحة إلى الصين الهدف منها تقديم رسالة دعم  من الدولة المصرية  للصين في مواجهة كورونا، وتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات للمساعدة فى مواجهة كورونا.

وأضاف نادر سعد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الصين ترسل إلى مصر آخر المعلومات عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا .

وتابع نادر سعد: "وزيرة الصحة حصلت على ملف يحتوى على آخر مستجدات مواجهة كورونا، وهى متواجدة في بكين ولم تذهب إلى ووهان،  وفور عودة وزيرة الصحة ستخضع  إلى الكشف الظاهري وسيتم متابعتها لمدة 14 يوما".

وأكمل نادر سعد: "في حال دخول سائح لا يعاني من أي أعراض ظاهرية تفيد بإصابته بكورونا،  يتم الحصول على بياناته والفندق الذي يقيم فيه، ويتم متابعته لمدة 14 يوما خلال فترة تواجده في مصر ونطلب من السائح التواصل معنا حال الشعور بأي أعراض".

وتابع نادر سعد أن  عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا  62 دولة.

وعن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مصر قال نادر سعد:"  تم نقل الحالة المصابة إلى  مستشفى النجيلة وتم إجراء الفحوصات اللازمة والعينات ثبت إيجابيتها وحالته مستقرة  حتى الآن".

وتابع نادر سعد:"  تم تقسيم العمال  في الشركة لإجراء الفحص عليهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم وضع 7 أشخاص الاكثر قربا من الحالة المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمقر الشركة  لحين التأكد من سلبية التحاليل الخاصة بهم".
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