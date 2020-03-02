أرقام من جولة القباج في بني سويف

حفلت جولة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في بني سويف بالعديد من الأرقام المهمة نستعرضها كالتالي :





مليون جنيه تمويل من وزارة التضامن الاجتماعي لجمعية رعاية المؤسسات مساهمة في دار فاقدي الرعاية من كبار السن والذي افتتحته وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم.





٢٥٠ ألف جنيه مساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي للجمعية لتطوير حضانة الإيواء التابعة لها.





٥٠٠٠ قرض خصصته وزيرة التضامن الاجتماعي لأبناء محافظة بني سويف





١٠ آلاف جنيه؛ قيمة القروض التي خصصتها وزيرة التضامن لأبناء المحافظة.





٣٠ دراجة بخارية سلمتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة.





٥٧ هو عدد السيدات اللاتي تلقين رعاية كاملة من مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف





٥٠٠ هو متوسط عدد المزارعين المستفيدين من محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف والتي أنشأتها وتديرها هيئة كير مصر





٧ أطنان هو الإنتاج اليومي من الألبان لمحطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف





٣ نقاط تجميع محطة تجميع الألبان وتتواجد الثلاث نقاط في قرية بليفيا