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توك شو

حسن شاكوش لـ أحمد موسى: بنغني شعبي فقط

الإثنين 02/مارس/2020 - 10:31 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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هاني حسين
أعلن  مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  رفضه لـ  ممصطلح مهرجان، قائلا:" نحن نغني اغاني شعبية فقط".

وأضاف حسن شاكوش  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"  نحن نقوم بغناء المهرجانات للشعب ودي حاجة بسيطة تفرح الناس ولذلك أطلق على الأغاني مصطلح مهرجان".

وتابع حسن شاكوش:"  زمان كنا بنسمع مزيكا سريعة في المهرجانات والكلمات غير مفهومة ولكن حاليا الوضع اختلف بشكل كبير وأصبحت الكلمات لها معنى".

واكمل حسن شاكوش:"  لما بسجل أي اغنية لازم اتاكد من مخارج الحروف الصحيحة، وكافة اغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".

وتابع حسن شاكوش:"  انا بغني مهرجانات وكل الالوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت احصل على 100 جنيه في الأغنية".
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