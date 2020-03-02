حسن شاكوش لـ أحمد موسى: بنغني شعبي فقط

أعلن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، رفضه لـ ممصطلح مهرجان، قائلا:" نحن نغني اغاني شعبية فقط".
وأضاف حسن شاكوش في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" نحن نقوم بغناء المهرجانات للشعب ودي حاجة بسيطة تفرح الناس ولذلك أطلق على الأغاني مصطلح مهرجان".
وتابع حسن شاكوش:" زمان كنا بنسمع مزيكا سريعة في المهرجانات والكلمات غير مفهومة ولكن حاليا الوضع اختلف بشكل كبير وأصبحت الكلمات لها معنى".
واكمل حسن شاكوش:" لما بسجل أي اغنية لازم اتاكد من مخارج الحروف الصحيحة، وكافة اغاني المهرجانات التي قام بغنائها تم تسجيلها في المصنفات، وأغنية بنت الجيران تم تسجيلها في المصنفات".
وتابع حسن شاكوش:" انا بغني مهرجانات وكل الالوان الغنائية الأخرى، وفي بداياتي الفنية كنت احصل على 100 جنيه في الأغنية".