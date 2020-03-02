الرجل الندل.. حبس زوجته في الحمام خوفا من إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

قام رجل ليتواني بحبس زوجته في الحمام بسبب مخاوف من إصابتها بفيروس كورونا بعد أن قابلت امرأة صينية وصلت من إيطاليا.

واتصلت زوجة الرجل بالشرطة التي هرعت إلى الشقة في العاصمة فيلنيوس بعد أن قام بحبسها خوفًا من إصابته بفيروس كورونا من خلالها.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال الرجل إنه حبسها بعد "التشاور عبر الهاتف مع الأطباء" حول كيفية تجنب الإصابة ، وفقًا للشرطة المحلية مع ذلك ، لم يتم القبض عليه ولم توجه المرأة أي اتهامات.

وحتى الآن لم تعلن ليتوانيا إلا عن حالة واحدة من المرض الفتاك الذي يتوغل فى الكرة الأرضية.