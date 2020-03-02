AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الرجل الندل.. حبس زوجته في الحمام خوفا من إصابته بفيروس كورونا.. تفاصيل

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

قام رجل ليتواني بحبس زوجته في الحمام بسبب مخاوف من إصابتها بفيروس كورونا بعد أن قابلت امرأة صينية وصلت من إيطاليا.


واتصلت زوجة الرجل بالشرطة التي هرعت إلى الشقة في العاصمة فيلنيوس بعد أن قام بحبسها خوفًا من إصابته بفيروس كورونا من خلالها.


ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، قال الرجل إنه حبسها بعد "التشاور عبر الهاتف مع الأطباء" حول كيفية تجنب الإصابة ، وفقًا للشرطة المحلية مع ذلك ، لم يتم القبض عليه ولم توجه المرأة أي اتهامات.


وحتى الآن لم تعلن ليتوانيا إلا عن حالة واحدة من المرض الفتاك الذي يتوغل فى الكرة الأرضية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صيني يأكل فئرانا حية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا .. فيديو

كوريا الجنوبية تسجل رابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس كورونا في تركيا

الحب في زمن الكورونا.. شاهد لحظة مأساوية لفراق مسنين صينيين مصابين بالفيروس

ماليزيا: ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 18 حالة

ارتدوا كمامات ضد كورونا.. قرار عاجل ضد شبكة الدعارة الصيني بالقاهرة

ترشيحاتنا

أحمد بلال: شيكابالا قام بفعل فاضح وزعلان منه جدا

تراجع الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين

الوزراء: وضع 1500 عامل بشركة ظهرت فيها ثاني حالة إصابة بـ كورونا داخل حجر الصحي

إعلان الطوارئ.. الكاف يرد على استقالة معاذ حجي

فرمان من مرتضى منصور.. فصل موظفي الزمالك المشاركين في الوقفة الاحتجاجية

صالح جمعة ورمضان صبحي يغنيان «بنت الجيران».. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رشاقة ومرونة .. نيرمين الفقي تخضع لتدريبات عنيفة بعد عودتها إلى الجيم .. صور

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة