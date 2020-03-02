دوري أبطال إفريقيا .. بماذا وعد الخطيب لاعبي الأهلي حال الفوز على صن داونز؟

، وعد بمكافآت فى حالة الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع النهائي بعدما نجح في انهاء مباراة الذهاب بثنائية نظيفة. أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي





وقال فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الخطيب عد بصرف مكافآت فورية للاعبين فى حالة التأهل إلي دور نصف النهائي، إلي جانب الإفراج عن مستحقات اللاعبين التي تم تجميدها الفترة الماضية".



