دوري أبطال إفريقيا .. بماذا وعد الخطيب لاعبي الأهلي حال الفوز على صن داونز؟

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وعد بمكافآت فى حالة الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع النهائي بعدما نجح في انهاء مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.
وقال فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الخطيب وعد بصرف مكافآت فورية للاعبين فى حالة التأهل إلي دور نصف النهائي، إلي جانب الإفراج عن مستحقات اللاعبين التي تم تجميدها الفترة الماضية".
وأضاف: "أحمد فتحي وأجايي شاركا فى مران الأهلي ، ولكن التونسي علي معلول تدرب بشكل منفرد، وفايلر يحاول تجهيز جميع اللاعبين".