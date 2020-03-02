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رياضة

دوري أبطال إفريقيا .. بماذا وعد الخطيب لاعبي الأهلي حال الفوز على صن داونز؟

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:54 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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ريهام بكير
أكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وعد بمكافآت فى حالة الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي في إياب ربع النهائي بعدما نجح في انهاء مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.

وقال فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة "تن": "الخطيب وعد بصرف مكافآت فورية للاعبين فى حالة التأهل إلي دور نصف النهائي، إلي جانب الإفراج عن مستحقات اللاعبين التي تم تجميدها الفترة الماضية".

وأضاف: "أحمد فتحي وأجايي شاركا فى مران الأهلي ، ولكن التونسي علي معلول تدرب بشكل منفرد، وفايلر يحاول تجهيز جميع اللاعبين".
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