منتخب مصر يحسم الجدل حول مشاركة كهربا في معسكر مارس

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عدم انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لصفوف منتخب مصر خلال معسكر شهر مارس الجاري، استعدادا لمباراتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.





وتحدث بركات عبر برنامج: "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "كهربا لن ينضم لمنتخب مصر في معسكر مارس، ما سأقوله حاليا لا أقصد به كهربا بشكل شخصي، ولكن حسام البدري المدير الفني للمنتخب لا يحب اللاعبين الذين يُثارون بسهولة خلال المباريات ، الكل يعرف أن كهربا لاعب كبير، هو نفسه يجب أن يعرف ذلك، ويجب أن يجلس مع نفسه".





وبسؤاله عن إعلان البدري في وقت سابق استبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر شهر نوفمبر، وهل يستطيع اتخاذ القرار ذاته إن كان ضد الأهلي أو الزمالك؛ رد بركات "نعم يستطيع فهو لا يفرق بين الأندية".





وأوضح أن "البدري ليست لديه مشكلة شخصية مع بيراميدز، سأوضح لكم ما أقصده في الملعب وفنيا سيفضل اللاعب الذي يقدم له 40% هجوميا و60% دفاعيا من مستواه، عن لاعب يهاجم فقط ولا يعود للدفاع".



