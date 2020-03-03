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أصل الحكاية

كيف نتعامل مع كورونا.. الصحة السعودية تجيب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:18 ص
كيف نتعامل مع كورونا
كيف نتعامل مع كورونا
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محمود نوفل
نشرت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح للمواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي بدأ ينتشر في العالم منذ اكتشافه في مدينة ووهان الصينية.

وعبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بيًنت الصحة السعودية أهم الخطوات التي يجب فعلها في حال الشعور بأعراض المرض.

وتتمثل تلك النصائح في: البقاء في المنزل، ولبس الكمامة، والاتصال على هاتف رقم 937 هو ما يجب عليك فعله في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا.

وأهابت "الصحة" بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، الاثنين، عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، أرسلت الوزارة إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على المواطن، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة، الجميع بأن الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
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