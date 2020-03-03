كيف نتعامل مع كورونا.. الصحة السعودية تجيب

نشرت وزارة الصحة السعودية عددا من النصائح للمواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي بدأ ينتشر في العالم منذ اكتشافه في مدينة ووهان الصينية.





وعبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بيًنت الصحة السعودية أهم الخطوات التي يجب فعلها في حال الشعور بأعراض المرض.





وتتمثل تلك النصائح في: البقاء في المنزل، ولبس الكمامة، والاتصال على هاتف رقم 937 هو ما يجب عليك فعله في حال ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا.





وأهابت "الصحة" بالجميع التواصل مع مركز "تواصل الصحة 937" في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.



