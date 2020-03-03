تهكم منه بعد أغنية أنا جدع.. قرار جديد من هاني شاكر ضد محمد رمضان.. فيديو





وأضاف هانى شاكر، ساخرا من الأغنية الجديدة لمحمد رمضان وهي "أنا جدع" قائلا: "في لقاء له ببرنامج et بالعربى: كلام مكسور مينفعش يتغنى أصلا".





وأوضح شاكر قائلا: "لا أسمع مثل هذه الأغاني ولكن حسب كلمات الأغنية التى قمت بترددها لي حاليا فلا تعليق عليها".





وتابع: "أزمة محمد رمضان ليس الغناء فقط بل أيضا عدم التزامه بالآداب العامة وهو ما دفعني كنقيب للموسيقيين إلى وقف تصريحه بالغناء".

كشف الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن قرار جديد بشأن إصدار تصريح بالغناء للفنان محمد رمضان، مؤكدا أنه لا يحصل على أي تصريح لإقامة حفلات إلا بعد أن يعاد فيه النظر كثيرا.