AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم للمطالبين بإغلاق المدارس بسبب كورونا: خلاص ما نقول مش عايزين نتعلم

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:37 ص
اجراءات صحية في المدارس
اجراءات صحية في المدارس
Advertisements
ياســـمين بدوي
عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تعجبه الشديد من فكرة مطالبة الأهالي بإغلاق المدارس والجامعات خوفا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث تساءل وزير التربية والتعليم: لماذا يظن الأهالي أن فيروس كورونا المستجد سينتقل لأبنائهم فقط من خلال المدارس ولم يفكر أحد في أن هذا الفيروس قد ينتشر في تجمعات مراكز الدروس الخصوصية وتجمعات السينمات وتجمعات مترو الأنفاق وغيرها من أماكن التجمعات.

وقال وزير التربية والتعليم: خلال أسبوع واحد فوجئنا بأن الأهالي يطالبون الوزارة بطلبات غريبة مثل حذف مناهج شهر أبريل وتعليق الدراسة لحين حسم موضوع فيروس كورونا، "طيب ما خلاص قولوا احنا مش عايزين نتعلم"!

وأضاف وزير التربية والتعليم: أن الدراسة لن تتوقف في المدارس إلا إذا رأت مؤسسات الدولة أن الأمر يستدعي اتخاذ هذا القرار، وعلى الرأي العام أن يعي جيدًا أن مثل هذه القرارات ليست من اختصاص الأهالي رواد السوشيال ميديا، بل إنها من اختصاص مؤسسات الدولة وعلى الجميع احترام ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا فعل وزير التعليم لمواجهة كورونا.. نواب يطالبون الحكومة بـ7 شروط وقائية لحماية الطلاب في المدارس.. وبرلماني: مش عايزين ننفخ في الزبادي

طارق شوقي: محدش ساقط ولا شايل مواد في 2 ثانوي.. والأول جايب 70% و هيدخل طب

عايزين إيه من وزارة التعليم في الترم التاني؟ ائتلافات أولياء الأمور تجيب

كورونا يفجر صدامات عنيفة بين الأهالي والشرطة شمالي إيران

لمنع تفشي كورونا.. اليابان تقرر تعليق الدراسة حتى أبريل المقبل

كورونا يغلق المدارس في بعض الدول.. والتعليم المصرية تؤكد: مدارسنا بخير وطلابنا محظوظون ببنك المعرفة.. وطارق شوقي يشرح خطوات استخدام منصة إدارة التعلم الإلكترونية

ترشيحاتنا

فاض بها الكيل.. ربة منزل تتخلص من زوجها خلال نومه بـ "طفاية السجائر"

ليس قبل عام.. مسؤول بالصحة الأمريكية يصدم ترامب بشأن علاج كورونا

احذر تناولهم.. 28 منتجا طبيا غير مرخص من وزارة الصحة

لأول مرة .. ظهور BMW الفئة السابعة الجيل الجديد.. صور

وظائف خالية في الفضاء.. ناسا تطلب روادا لرحلة إلى القمر

بعد 30 عاما.. أحمد الكأس يتحدث عن عرض الأهلي ورفضه لـ تشيلسي ويوفنتوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

تخفيض جديد في أسعار byd اليوم بمصر .. صور

وفاة طفل مصاب بالسرطان في الذكرى السادسة لرحيل والدته.. تفاصيل مؤثرة