وزير التعليم للمطالبين بإغلاق المدارس بسبب كورونا: خلاص ما نقول مش عايزين نتعلم

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تعجبه الشديد من فكرة مطالبة الأهالي بإغلاق المدارس والجامعات خوفا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث تساءل وزير التربية والتعليم: لماذا يظن الأهالي أن فيروس كورونا المستجد سينتقل لأبنائهم فقط من خلال المدارس ولم يفكر أحد في أن هذا الفيروس قد ينتشر في تجمعات مراكز الدروس الخصوصية وتجمعات السينمات وتجمعات مترو الأنفاق وغيرها من أماكن التجمعات.





وقال وزير التربية والتعليم: خلال أسبوع واحد فوجئنا بأن الأهالي يطالبون الوزارة بطلبات غريبة مثل حذف مناهج شهر أبريل وتعليق الدراسة لحين حسم موضوع فيروس كورونا، "طيب ما خلاص قولوا احنا مش عايزين نتعلم"!



