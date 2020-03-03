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اقتصاد

"المستلزمات الطبية": مغالاة في أسعار الكمامات.. وبعض الدول أوقفت تصدير الماسك الطبي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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ولاء عبدالكريم
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن بعض الدول توقفت عن تصدير الماسك الطبي، إلى جانب المغالاة الشديدة في أسعاره بالدول التي لا تزال تسمح بالتصدير.

وقال "عبده" في بيان، الثلاثاء، إن من المؤشرات التي توضح مدى ضعف فيروس كورونا أنه لا يمكنه الانتقال من شخص مصاب لشخص سليم إلا عبر دائرة قطرها متر واحد فقط، في حين أن فيروس الإنفلونزا العادية ينتقل حتى قطر 5 أمتار.

ولفت إلى أن الوفيات السنوية المسجلة عالميًا بسبب الإنفلونزا العادية أضعاف ما شهدناه من قبل في فيروسات إنفلونزا الخنازير والطيور وسارس، وكلها فيروسات مخلقة معمليا ولها علاج يخرج بعد فترة من أجل تحقيق الأرباح، ولذا على العالم أن يتنبه لهذه الممارسات المرجح أن تستمر وتخرج علينا بفيروسات جديدة كل فترة.
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