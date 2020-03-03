عاطف الشريف يكتب: أهالى الحى العاشر يصرخون والمسئولون لا يسمعون

كتبت كثيرا من المقالات فى نفس هذه المساحة عن كم المشكلات التى باتت تعانى منها "مدينة نصر" وأنا لا أدرى كيف ومتى وصل الحال بهذا الحى الراقى الى كل هذا الكم من التلف والتدهور حتى بات ينافس العشوائيات فى سلبياتها.





كتبت وانا مجرد شاب مهموم بمشاكل دائرته.. وكان بعض المسئولين عن الحى يغضبون من نشر مشكلات الحى على صفحات المواقع والصحف وتلقيت العديد من ردود الفعل الغاضبة منهم لكن دون ان اهتز مرة أو أفكر فى التراجع..





أما وأنا الآن فى موقع مسئولية قد كلفنى بها حزب مستقبل وطن بأن أتولى أمانة مدينة نصر بأحيائها المتناثرة شرقا وغربا فقد زاد الشعور لدى بالمسئولية تجاه مجتمعى الجميل الذى أعشقه وابذل من أجله كل وقتى ومجهودى..





نعم مجتمع مدينة نصر جميل أو بالأحرى كان مجتمعا جميلا قبل أن تمتد إليه يد الإهمال من بعض سكانه وتصحبها يد اللامبالاة من بعض المسئولين وعلى رأسهم رؤساء الحى المتعاقبين واحدا تلو الآخر.. وانا لا أدرى لماذا لا يحب مسئولو الحى ان توجه لهم الانتقادات.. رغم ان النقد هنا لا يعنى إلا التوجيه وأبدا لن يكون من أجل الهدم.. فنحن فى مستقبل وطن لا نبغى إلا البناء والوصول بمصرنا لمستقبل مشرق ومعى فى هذا كافة اهالى مدينة نصر المخلصين وهم كُثر.





ففى كل شارع أصبحت لدينا مشكلة.. وفي كل حي كارثة.. آخرها تلك الكارثة التي رصدتها بأم عيني، والتي سنتناولها اليوم في هذا المقال، تلك الكارثة هي ما تتعرض له منطقة "الحى العاشر" التي تحولت فيها شقق العمارات بالأدوار السفلية إلى مقاهي وأكشاك ودكاكين، وأصبحت القمامة تملأ مناحيها في كل اتجاه يمكن أن تمر منه..





وباتت شوارعها تعانى من التكسير والمطبات العشوائية التى لا ترقى بمنطقة مثل مدينة نصر.. هذا بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين على جانبى الطريق والبلطجة والعشوائية التي انتشرت وكلنا يعلمها ومن قبلنا السيد رئيس حى مدينة نصر..





فهل اعتادت عيون المسئولين على كل تلك السلبيات التى يعانى منها الحى العاشر لدرجة انهم لم يفكروا فى تغييرها وتحسين وضعها أم أنهم غير قادرين على ذلك فيتركوا المهمة لغيرهم ممن يعرفون قيمة مدينة نصر وأحيائها؟!





أعلم أن مشاكل الحى العاشر من انتشار القمامة وسوء حال الشوارع والتعديات والضوضاء ليست وليدة اليوم.. وأعلم ان رئيس الحى الحالى توارثها عن سابقيه وليس له يد فيها.. لكننى اعلم ايضا ان تلك المشاكل قد زادت واستفحلت فى عهده لدرجة انه اصبح غير قادر على تجاوزها وايجاد حلول جذرية لها.





وانا كأحد شباب مدينة نصر لا يهمنى هنا أن أنال من أى مسئول بقدر ما أنا مهتم بعودة مدينة نصر وأحيائها إلى طبيعتها الجميلة الهادئة التى جذبت اهاليها للسكنى بها منذ سنوات طوال كانت خلالها هى الحى الأرقى على مستوى الجمهورية.









أهالي الحى العاشر يا سيادة رئيس الحى مازالوا يعانون من هذه العشوائيات التي انتشرت بشوارعهم منذ سنوات والمشكلة تتفاقم يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة وكل هذا يحدث فى العلن وليس فى الخفاء.. فالشقق السكنية بالادوار الأرضية التى تحولت إلى مقاهى ومحلات للبقالة ليست ببعيدة عن أعين المسئولين بالحى.





فهل من المنطقى ان ينتظر المسئول زيارة من السيد رئيس الجمهورية للحى العاشر كى يتحرك ويشمر زراعية هو وموظفيه ويبدأوا فى اصلاح وتطوير الحى العاشر بميدانه وشوارعه على غرار ما حدث فى عزبة الهجانة التى تحولت الى جنة بمجرد علم المسئولين بأن الرئيس قادم بنفسه؟!.. ألم تكفيكم توجيهات محافظ القاهرة بانتشال الإشغالات والعشوائيات بكافة احياء العاصمة ومنهم حى العاشر بمدينة نصر؟!.. ألم تكفيكم توجيهات وزير التنمية المحلية لمسئولى الأحياء بسرعة العمل على حل المشكلات المتفاقمة فى اماكن مسئوليتهم؟!





فـ"صقر قريش" ومعه "موقف التبه" وكذلك "الحى السويسرى" بل و"ميدان الحي العاشر" ينادونكم ويستنجدون بكم لإنتشالهم من العشوائية التى طالتهم بسبب الإهمال واللامبالاة على مدار سنوات.





وأهالى الحى العاشر يا سيادة رئيس الحى من حقهم ان يعيشوا حياة آدميه نظيفة راقية وهذه من أبسط الحقوق التي كفلها لهم القانون تجاه الجهات الخدمية التي يجب عليها القيام بدورها برفع المعاناة عنهم وتقديم كافه الخدمات المنوطة.





ألم يعلم المسئولون عن مدينة نصر بأن "الحى العاشر" سواء بمنطقة السويسرى أو غيرها يعج بالمرافق التى أنشئت بالمخالفة للقانون وبدون حتى عدادات للمياة أو الكهرباء او حتى الغاز الطبيعى؟!.. يبدو انهم لا يعلمون.. فبعضها تم تقنين وضعه والبعض الآخر مازال يحاول.





ألم ير السيد رئيس الحى هذا الكم من التكاتك والميكروباصات التى تقفل الشوارع وتحركها بمزاج السائقين وليس بمزاج قواعد المرور؟!









أنا هنا لا أنتقد رئيس الحى فى شخصه والعياذ بالله.. انما انتقد أداء مسئولى مدينة نصر كافة وهو على رأسهم.. فالإنتقاد هنا غرضه البناء وليس الهدم.. فلا بد ان تكون عين كل منا على الآخر كى نكمل المنظومة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى من خلالها وصل بمصر الى ما وصلت إليه والدليل عزبة الهجانة.. لكن ليس كل منطقة تحتاج الى تطوير سينتظر مسئوليها زيارة من الرئيس لتطويرها.









فها نحن شباب مدينة نصر وانا بالنيابة عن فصيل كبير منهم باعتبارى امينا لحزب مستقبل وطن أطالب بهذا التطوير ليس للحى العاشر فقط ولكن معظم أحياء مدينة نصر التى مازالت تعانى من انتشار القمامة والمخالفات التى قد تصل بها للعشوائية لو ظللنا نغفلها بهذا الشكل.. وللحديث بقية إذا كان فى العمر بقية..





حفظ الله مصر ورئيسها وجيشها وشعبها من كل سوء.. آمين.