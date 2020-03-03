AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل بحصول كلية الصيدلة على شهادة الاعتماد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:16 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
قســــم التعليم
تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، بتكريم كلية الصيدلة بعد حصولها على شهادة الجودة والاعتماد من هيئة وحدة الضمان والاعتماد، وذلك في إطار الدور الريادي والتعليم المتميز الذي تقدمه من خلال كلياتها، وتعتمد فيه على إعداد طلابها وخريجيها على أعلى مستوى لسوق العمل.

ونظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلًا تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، حضره كل من الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام الجامعة، والدكتور محمد محسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة بالجامعة.

وعلى هامش الحفل تم إهداء شهادة الاعتماد للدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، وتكريم الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء، والدكتورة فوزية أبو الفتوح عميد كلية الطب، والدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام.

وأكد الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم بذل جهد كبير لحصول كلية الصيدلة على شهادة الاعتماد.

وأضاف أن التكريم اليوم لكلية الصيدلة أظهر قيمة الانتماء والولاء من العاملين بالكلية، حيث أنها قصة نجاح وانتماء يعلم كل من شارك فيه أنه نجاح شخصي لهم قبل أن يكون نجاحا للكلية.

وأشار الدكتور العزازي،إلى أن كلية الصيدلة حصلت على الاعتماد بفضل الشباب، الذي ظل يعمل حتى بعد ساعات العمل الرسمية.

ونوه إلى أن كلية الصيدلة تعد ثاني كلية تحصل على الاعتماد سبقتها كلية العلوم الطبية، ببرنامج واحد، لكن كلية الصيدلة تعتبر هي الكلية الأولى في الجامعة التي تحصل على الاعتماد لتعدد برامجها.

وأشار إلى أن كل إدارة داخل الجامعة وقفت بجانب كلية الصيدلة لنجاحها وحصولها على الاعتماد من خلال توفير كل احتياجاتها، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي الي دعم وساهم بشكل كبير في هذا الاعتماد.

من جانبه قال الدكتور محمد محسن إسماعيل، عميد كلية الصيدلة إن اليوم يوم مشهود وهو من أسعد الأيام في تاريخ الكلية،معلنا عن تخصيص يوم 3 مارس مناسبة سنوية لكلية الصيدلة، للاحتفال به كل عام، قائلا: «أقدم كل الشكر لرئيس مجلس الأمناء، خالد الطوخي والدكتورة ياسمين الكاشف التي دائما ما تنظم وتساهم في المناسبات السعيدة لنا، كما أشكر الإدارة العليا وعلى رأسها الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم».

وأشار إلى أن «الانتماء هو أهم ما يميز جامعة مصر بصفة عامة، وهذا الأمر ورث الدكتورة سعاد كفافي الذي تركته لنا وتعلمناه منها».

وكشف عن تميز الخريجين من أبناء الكلية، حيث يشترك بعضهم في الأبحاث العلمية التي تجرى بمدينة زويل، كما تم اختيار بعضهم في كليات بالمملكة المتحدة في بريطانيا.

وأضاف عميد الكلية أن الحصول على شهادة الاعتماد  سيساهم في رفع تصنيف الكلية علميا في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن القبول في الكلية والاقبال عليها من الخارج سيزداد في حال حصولها على شهادة الاعتماد لأن الطلاب في الخارج يفضلون التقديم في الكليات المعتمدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف الاجتماع السنوي للمجلس العربي لتدريب الطلاب

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ورش عمل لتطوير الأداء بمشاركة عمداء الكليات

لأول مرة في الشرق الأوسط.. افتتاح مقر لجامعة لندن سكول بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تعاون علمي بين جامعة لندن سكول للتجارة ومصر للعلوم والتكنولوجيا

تدريب 22 طالبًا هنديًا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تدريب 22 هنديا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

إصابة والدة كريستيانو رونالدو بـ سكتة دماغية.. تفاصيل

تهكم منه بعد أغنية أنا جدع.. قرار جديد من هاني شاكر ضد محمد رمضان.. فيديو

ريال مدريد يحسم الجدل بشأن عودة كريستيانو رونالدو

الكاف يحسم مصير تأجيل مباراة الزمالك والترجي التونسي بسبب الكورونا

شاهد تطوير ميدان التحرير وطلاء وجهة المجمع

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 3-3-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل آخر مهمة رسمية للأمير هاري وميجان ماركل قبل اعتزال الحياة الملكية

تفاصيل إصابة والدة كريستيانو رونالدو بسكتة دماغية.. وآخر ما كتبته على حسابها

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع