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رياضة

المقاصة يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة أسوان

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:56 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو الحلوانى
قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة الدخول فى معسكر مغلق غدا " الأربعاء " بمدينة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها 12 مارس الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

وجاء قرار إيهاب جلال بإقامة معسكر مغلق للفريق فى ظل قناعته بأن الفريق فى حاجة إلى معسكر طويل من أجل تحقيق أكبر قدر من التجانس والانسجام بين اللاعبين للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الفترة المقبلة.

وأتم مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للنيجيري إيمانويل إمونيكي.

عقد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال  المدير الفني وبحضور كافة لاعبي الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة في المدرب إيهاب جلال والجهاز الفني الجديد للفريق،  لاستعادة الانتصارات  لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية،  وله  نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.

من جانبه أكد إيهاب جلال سعادته بعودته لتدريب المقاصة مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جهود الجميع، لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق في الدوري والابتعاد عن مراكز المؤخرة.
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