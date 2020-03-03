AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجارديان: الديكتاتور أردوغان يحصد ما يزرع.. وتركيا على شفا كارثة في سوريا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:20 م
أردوغان والأسد
أردوغان والأسد
Advertisements
رشا عبد الخالق
أكد الكاتب سيمون تيسدال بصحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحصد ما زرع، وأن تركيا على شفا كارثة في سوريا. 

وأشار الكاتب البريطاني إلى أن الرئيس التركي ذهب بعيدا عن الحرب بالوكالة التي كان يشنها في سوريا إلى مواجهة مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد. 

وأضاف أن "الزعماء الاستبداديين الخارجين عن السيطرة، وهنا نتحدث عن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، يكيلون إلى  الاعتقاد بأنهم يعرفون أفضل شيء عن كل شيء، وأنهم غير متسامحين للغاية في الانتقاد".

وأوضح أن "هذه الغطرسة هي التي قادت أخيرًا أردوغان وتركيا إلى حافة الكارثة في سوريا بعد 9 سنوات من التهديدات المتفجرة والصراع بالوكالة والتدخل العسكري المباشر. 

وأضاف أن أردوغان الآن معزول على جميع الجبهات، خصوصا مع كل اللاعبين الرئيسين في الأزمة السورية حيث أرسل حوالي 7 آلاف جندي إلى أدلب الشهر الماضي لدعم المواقع العسكرية التركية، ، موضحا أن تركيا غرقت في حرب مفتوحة مع بشار الأسد، لقد هاجم المطارات ومواقع الرادارات كما أعلن أن كل عناصر الجيش السوري أهداف محتملة لقواته. 

وكشف سيمون تيسدال عن تفاصيل تنشر لأول مرة، عن أن أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، زار سوريا في 2011، وطلب من الأسد مناقشة مطالب المتظاهرين، وهو ما رفضه الرئيس السوري. 

وقال داود أوغلو لتيسدال إن الأسد لم يسمع، وضاعت الفرصة. وقال إن أردوغان رمى بثقل تركيا وراء المسلحين والجماعات الإرهابية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهر العسل لن يستمر طويلا.. هل يمكن أن يضحي بوتين بـ أردوغان؟

جاويش أوغلو لـ لافروف: هجمات إدلب يجب أن تتوقف فورا

بين العزلة الدولية والمعارضة الداخلية.. هل تقترب لحظة هزيمة أردوغان المذلة أمام الأسد؟

ترشيحاتنا

تعرف على سر استبعاد عبد الله جمعة من قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

شاهد.. ثعبان ضخم يعتصر جسد قط مسكين

التموين: سيستم صرف الدعم يعمل بشكل طبيعي ولا صحة لتعطله

مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار عقار ببولاق أبو العلا

رد فعل الإعلام الصيني على زيارة وزيرة الصحة للصين ..شاهد

من داخل المستشفى.. حقيقة إصابة فنانة استعراضية شهيرة بـ مرض كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتشات بانيه دجاج وسلطة طماطم بالزيتون .. والحلو: جلاش ورد

في مسقط .. عندما تلامس الطبيعة الوجدان .. قصة حب لا تنتهي بين جبال عمان وشواطئها .. صور