الجارديان: الديكتاتور أردوغان يحصد ما يزرع.. وتركيا على شفا كارثة في سوريا

أكد الكاتب سيمون تيسدال بصحيفة "الجارديان" البريطانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحصد ما زرع، وأن تركيا على شفا كارثة في سوريا.





وأشار الكاتب البريطاني إلى أن الرئيس التركي ذهب بعيدا عن الحرب بالوكالة التي كان يشنها في سوريا إلى مواجهة مباشرة مع الرئيس السوري بشار الأسد.





وأضاف أن "الزعماء الاستبداديين الخارجين عن السيطرة، وهنا نتحدث عن رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، يكيلون إلى الاعتقاد بأنهم يعرفون أفضل شيء عن كل شيء، وأنهم غير متسامحين للغاية في الانتقاد".





وأوضح أن "هذه الغطرسة هي التي قادت أخيرًا أردوغان وتركيا إلى حافة الكارثة في سوريا بعد 9 سنوات من التهديدات المتفجرة والصراع بالوكالة والتدخل العسكري المباشر.





وأضاف أن أردوغان الآن معزول على جميع الجبهات، خصوصا مع كل اللاعبين الرئيسين في الأزمة السورية حيث أرسل حوالي 7 آلاف جندي إلى أدلب الشهر الماضي لدعم المواقع العسكرية التركية، ، موضحا أن تركيا غرقت في حرب مفتوحة مع بشار الأسد، لقد هاجم المطارات ومواقع الرادارات كما أعلن أن كل عناصر الجيش السوري أهداف محتملة لقواته.





وكشف سيمون تيسدال عن تفاصيل تنشر لأول مرة، عن أن أحمد داود أوغلو وزير الخارجية التركي، زار سوريا في 2011، وطلب من الأسد مناقشة مطالب المتظاهرين، وهو ما رفضه الرئيس السوري.





وقال داود أوغلو لتيسدال إن الأسد لم يسمع، وضاعت الفرصة. وقال إن أردوغان رمى بثقل تركيا وراء المسلحين والجماعات الإرهابية.