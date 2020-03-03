الرئيس يعقد اجتماعا موسعا مع قادة القوات المسلحة.. السيسي يطالب بالاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي لحماية الأمن القومي المصري

خلال الاجتماع:

= الرئيس يطالب بضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي

= السيسي يشدد على الوصول لـ أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي

= القائد الأعلى يضطلع على التدابير والخطط الأمنية لملاحقة العناصر الإرهابية التي خاصة في شمال سيناء







ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا موسعًا لقيادات القوات المسلحة، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء.





وأشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي للعمليات الإرهابية بالبلاد، بالتعاون مع جهاز الشرطة المدنية، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه وسلامته ومقدرات شعبها، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولًا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة.





وقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.