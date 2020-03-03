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أخبار العالم

وضع مسئول عسكري إسرائيلي كبير في الحجر الصحي خوفا من إصابته بـ كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ضابطا كبيرا تم تحويله إلى الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا في رحلة شخصية.

وأوضح الجيش أن رئيس شعبة العملية بالجيش، اللواء أهارون حليوة، دخل في الحجر الصحي عقب زيارة إلى إيطاليا بدافع القلق من الإصابة بفيروس كورونا.

ولفت الجيش إلى أن حليوة سافر إلى إيطاليا في رحلة شخصية ، وليس في مهمة رسمية.

وطالبت وزارة الصحة من جميع العائدين من إيطاليا وعدد من الدول الأخرى التي تحمل الفيروس التاجي الحجر الصحي بأنفسهم.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عزل 30 جنديا بالجيش بسبب تعاملهم مع مجندة أخرى ثبت إصابتها بالفيروس.
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