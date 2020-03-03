"تويتر" تحث جميع موظفيها على العمل من المنزل لمنع انتشار فيروس "كورونا"

حثت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت جميع موظفيها حول العالم على العمل من منازلهم في خطوة تهدف من ورائها إلى منع انتشار فيروس "كورونا" المستجد المعروف باسم "كوفيد 19".









وقالت الشركة في بيان إن دعوتها لموظفيها للعمل من منازلهم ليست شرطا إجباريا، لافتة إلى أن أولئك الذين يفضلون أو يحتاجون إلى الذهاب إلى مكاتبها سيسمح لهم بذلك؛ ما عدا مكاتبها في هونج كونج، اليابان، وكوريا الجنوبية بسبب القيود الحكومية هناك، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها تعمل حاليا زيادة تدابير النظافة والتطهير الصحي، ولم تذكر الشركة في بيانها إلى متى سيظل موظفوها يعملون من منازلهم.









وكان القلق من انتشار فيروس "كورونا" المستجد انتشر انتشارا واسعا داخل قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ حيث تم إلغاء أو تأجيل إقامة عدد من الفعاليات والمؤتمرات التقنية مثل المؤتمر الدولي للأجهزة المحمولة ومؤتمر مطوري فيسبوك ومؤتمر مطوري الألعاب الرقمية بسبب مخاوف من الفيروس.









وأصيب أكثر من 92 ألف شخص حول العالم بفيروس "كوفيد 19"، مع إعلان حالات إصابة مؤكدة به في أكثر من 70 بلدا حول العالم، إلى جانب مقتل أكثر من 3آلاف شخص بسببه.