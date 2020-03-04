بعد عزل 30 جندياً.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 15 حالة في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 15 حالة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".









وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن إدخال 30 جنديا إلى العزل بسبب مخالطتهم لمجندة ثبت إصابتها بفيروس كورونا.





وفي وقت سابق، ألمحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم إلى احتمالية إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.





وذكر موقع "والا" الإسرائيلي إن الجنراس أهارون حليوة، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تم إدخاله إلى العزل المنزلي، وفقا لإجراءات وزارة الصحة، بعد عودته من رحلة شخصية إلى إيطاليا.



