AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد عزل 30 جندياً.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 15 حالة في إسرائيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:44 ص
إسرائيل تسجل حالات
إسرائيل تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
Advertisements
رحيم يسري
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل إلى 15 حالة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".


وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت عن إدخال 30 جنديا إلى العزل بسبب مخالطتهم لمجندة ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، ألمحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم إلى احتمالية  إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفيروس كورونا.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي إن الجنراس أهارون حليوة،  رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تم إدخاله إلى العزل المنزلي، وفقا لإجراءات وزارة الصحة، بعد عودته من رحلة شخصية إلى إيطاليا.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن بنيامين نتنياهو قابل أهارون حليوة، قبل أن يتم إدخاله العزل المنزلي، مساء اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكومة تل أبيب فقدت صوابها.. انتقادات حادة لـ نتنياهو بعد عزل مصابي كورونا

إسرائيل تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. صور

«الصحة» في إسرائيل تطالب كل من تعامل مع 9 أشخاص بالدخول الفوري إلى العزل

الصحة الإسرائيلية تدعو لمنع الزوار من الدخول لمواجهة انتشار كورونا

شاهد.. نتنياهو يرفض مصافحة المواطنين خوفا من عدوى كورونا

إصابة إسرائيلي آخر بفيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ شركات المحمول الأربع ..فيديو

حمدي النقاز مهاجماً مرتضى منصور: أتوقع منه أي شيء

حقيقة قرار إخلاء المدارس من 7 مارس المقبل..فيديو

مرتضى منصور يوضح: أزمة المستحقات انتهت وتساوينا في عهدي مع الأهلي.. فيديو

لاعب تونسى يقدم لـ الزمالك روشتة الفوز على الترجى

آخرها أثيوبيا.. 7 أمراض غامضة تهدد العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني