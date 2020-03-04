صناعة الفخار من أهم التراث في قنا.. محافظة تروي تاريخا على ضفتي النيل.. فيديو

قدم الإعلامي سمير عمر، مقدم برنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، حلقة جديدة من البرنامج من محافظة قنا، عن صناعة الفخار كونه من أهم الحرف التراثية فيها.





وتجول الإعلامي سمير عمر بمحافظة قنا والتقى بالأهالي في القرى للإطلاع على أبرز وأهم الصناعات والمناطق الصناعية التي تميزها عن المحافظات الأخرى، كما التقى مع أهالي المحافظة لرصد الحياة اليومية وأعمالهم اليومية التي يهتمون بها صباح كل يوم والمشاكل التي تواجههم.





وأجرى الإعلامي سمير عمر لقاء مع رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة رضوان عبد الرشيد، والذي أكد على أن القيادة السياسية لديها إهتمام كبير بتوفير وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي للشباب من خلال مدينة قنا الجديدة على مساحة 24 ألف فدان، الوحدة مكونة من 3 غرف وصالة.





وقال "سمير عمر"، "افتح قلبك للشعر فأنت في قنا وافتح عقلك للفكر فأنت في قنا، ففي قنا ولد الشعراء عبد الرحمن الأبنودي وأمل دنقل وغيرهما من الشعراء والمبدعين".

وأضاف "سمير عمر" من قنا خرج الزعيم السياسي مكرم عبيد والمفكر الإسلامي رشدي فقار، وفي قنا خرج الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بتلاوة القرآن".



