AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يتصدر نتائج انتخابات الديمقراطيين في ألاباما

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:42 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
رحيم يسري
فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية ألاباما، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأمريكية.

ويعد ذلك الفوز هو الثالث لبايدن، عقب تصدره النتائج في كالورينا الشمالية وفيرجينيا.

أظهرت الاستطلاعات فوز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، بينما فاز بايدن بأصوات الناخبين في بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.

ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية وإقليما، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.

ومن المقرر أن يحسم التصويت بشكل كبير حظوظ الفوز ببطاقة ترشيح الديمقراطيين لمنافسة ترامب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيرني ساندرز يعلن فوزه في انتخابات الديمقراطيين بولاية نيوهامشير

صعود ساندرز.. هل يتعطش الأمريكيون لتجربة اشتراكية؟

فوز الديمقراطيين يثير غيرة ترامب.. تفاصيل

ساندرز يتصدر تفضيلات الناخبين في ثالث جولة تمهيدية للديمقراطيين بـ نيفادا

من يواجه ترامب.. المنافسة تشتعل بين الديمقراطيين بفوز بايدن في ساوث كارولينا

أمريكا.. انسحابات الثلاثاء الكبير تعصف بالديمقراطيين وتعزز من فرص ترامب

ترشيحاتنا

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ..فيديو

محمد صلاح على الدكة.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

بعد نجاح عود البطل .. بشرى من نقابة المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات.. فيديو

عاجل.. مقتل وإصابة أكثر من 10 جنود أتراك في سوريا

طبيب جديد ينضم للنادي الأهلي

ليبيا: إخلاء مطار معيتيقة ونقل كل الرحلات إلى مصراتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني