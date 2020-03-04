بايدن يتصدر نتائج انتخابات الديمقراطيين في ألاباما

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بولاية ألاباما، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي الأمريكية.





ويعد ذلك الفوز هو الثالث لبايدن، عقب تصدره النتائج في كالورينا الشمالية وفيرجينيا.





أظهرت الاستطلاعات فوز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ولاية فيرمونت، بينما فاز بايدن بأصوات الناخبين في بولاية فيرجينيا في بداية الثلاثاء الكبير، وفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية.





ويجري التصويت في الثلاثاء الكبير داخل 14 ولاية وإقليما، بما في ذلك تكساس وكاليفورنيا المليئة بالمندوبين.



