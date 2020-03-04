«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " الضوء على هزيمة فريق ليفربول الإنجليزي الأخيرة أمام تشيلسي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.





ونشر الحساب الرسمي لـ الفيفا عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إحصائية لنتائج ليفربول الاخيرة، والتي جاءت كالتالي:





- ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي وبطل دوري الأبطال، خسر آخر مباراة له في: "كأس الاتحاد الإنجليزي , البريميير ليج, دوري أبطال أوروبا , كأس رابطة الدوري . درع المجتمع (بركلات الترجيح).

الريدز خسروا 3 من آخر 4 مباريات، نفس عدد الهزائم في 66 مباراة سابقة في جميع البطولات".



