على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

نشر الفنان أحمد العوضي صورة له مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وذلك بعد ساعات من أزمة "بوست شقيق ياسمين عبد العزيز" الذى عاتبها فيه على صورها مع الفنان أحمد العوضي.

وكتب أحمد العوضى تعليقًا على الصورة "بحبك يا ياسمين"





وشهد اليوم، ما يمكن أن يُطلق عليه "وصلة ردح" بين "وائل عبد العزيز" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب لشقيقته، بشأن ارتباطهما على مواقع التواصل.





أسلوب وائل عبد العزيز، لم يعجب أصدقاء ياسمين عبد العزيز من الفنانين، والذين عبروا عن غضبهم منه، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.





الموضوع بدأ عن أنباء انتشرت في الأيام القليلة الماضية تفيد بارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معًا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.





البداية جاءت عندما فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





قال وائل عبد العزيز في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وانتي عيلة صغيرة".





وأضاف وائل عبد العزيز: "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب الي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".





وأوضح وائل عبد العزيز خلال رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا.. لا ومحدش هيسمح".





وأشار وائل عبد العزيز: "من امتى واحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل علي السوشيال ميديا.. من امتي الناس بتجيب في سيرتنا!؟ ونقعد نتعاكس علي السوشيال ميديا ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.. أنا هتكلم على الشق اللي يخصني.. انتي مقاطعة كل العيلة عشان تعملي اللي علي مزاجك.. احنا دلوقتي عايزين نفهم العلاقة دي إيه رايحة على فين".





وأكمل وائل عبد العزيز: "أما بالنسبة للأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة وشايفك البيضة الدهب الي هتفقس له كل يوم أحب أقولك يا راجل لما تيجي تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دي الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف إنك مرفوض رفضًا باتا فعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال الي انت سالكه من سنين مع بنات الناس!!".





وأنهى وائل عبد العزيز رسالته "أنا من رأيي كفاية عليك البطولة اللي أخدتها والعربية المرسيدس الهدية.. وتركز في شغلك وتسيبنا في حالنا لأن طول عمرنا في حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".





ليرد العوضي على شقيق ياسمين، لكن هذا الرد غير موجود على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” ولم يتسن التأكد من صحته أو مصدره، وهل نشره أحمد العوضي بالفعل ثم حذفه؟، أم أنه “بوست” مُزيف.





من ناحية أخرى هاجم الفنان محمد محمود عبد العزيز، وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك على خلفية انتقاده لعلاقة ياسمين بالفنان أحمد العوضي.





ونشر محمد عبد العزيز عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو وعلق "ألف خسارة على الرجولة أما الأخ يتكلم عن أخته كده.. ياسمين بـ 1000 راجل".





وشنَّ الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، هجوما على شقيقته بعد الأخبار والصور التي تم تداولها مؤخرًا وتصدرت موقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.