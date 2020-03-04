فضيحة جديدة لميليشيات تركيا.. «الوفاق» تجند الأجانب للقتال ضد الجيش الليبي.. فيديو

في ظل مواصلة تركيا إرسال المرتزقة للقتال في ليبيا ضد الجيش الوطني؛ تقوم حكومة الوفاق الموالية لنظام أردوغان بتجنيد العمال الأفارقة للانضمام إلى ميليشياتها.





ويبين مقطع فيديو بثته وسائل إعلام ليبية وعرضه الجيش الليبي، مجموعة من المرتزقة الأجانب، بعد احتجازهم من قبل الجيش الليبي في محور العزيزية خلال المعارك الأخيرة بالعاصمة طرابلس، حيث كانوا يقاتلون في صفوف الميليشيات التابعة لحكومة فايز السراج.





ويظهر بالمقطع 4 عناصر اعترفوا من خلاله أنهم قدموا من تشاد بهدف العمل في ليبيا، قبل أن يتم تجنيدهم من الميليشيات برواتب مغرية، ويقول أحدهم إنه كان يعمل في منطقة الكريمية بمنطقة العزيزية قبل أن يتصل به شخص ويعرض عليه عملا ثانيا، براتب قدره 3 آلاف دينار ليبي في الشهر.



