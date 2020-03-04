AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
استقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أن يتم اختيار ياسر إبراهيم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى معسكر المنتخب المقبل حال عدم تواجد لاعب المنتخب المحترف أحمد حجازي.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تواصلا بين حسام البدري وأحمد حجازي من أجل الاطمئنان على صحة الأخير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي.

وتساءل حسام البدري عن مدى جاهزية أحمد حجازي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي توجو المقبلة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وفي هذا الإطار، استقر حسام البدري بالاتفاق مع الجهاز المعاون على أن يكون ياسر إبراهيم هو بديل أحمد حجازي حال عدم جاهزية الأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهمة إنقاذ .. حسام البدري يستنجد بـ المنتخب الأوليمبي فى معسكر مارس

مدرب منتخب مصر يتحدث عن جلسة البدري مع محمد صلاح.. وحقيقة غضب حجازي

شرط انضمام حجازي .. شوقي غريب: محمد صلاح على رأس قائمة المنتخب في الأولمبياد

حسام البدري يتواصل مع أحمد حجازي بسبب إصابته

ترشيحاتنا

خلفا لـ سامح الحفني.. أشرف نوير رئيسا لسلطة الطيران المدني المصري

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

دعاء للمظلوم مستجاب .. أدعية مكتوبة ومجربة وقصيرة .. تعرف عليها

قطر ترفض دخول مصريين بحجة كورونا وأدخلت صينين | شاهد

على الملأ.. أحمد العوضي يعترف بحبه لـ ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

لأول مرة.. ستروين تقدم Ami أصغر سيارة كهربائية .. صور