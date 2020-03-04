نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

استقر حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على أن يتم اختيار ياسر إبراهيم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى معسكر المنتخب المقبل حال عدم تواجد لاعب المنتخب المحترف أحمد حجازي.





وشهدت الأيام القليلة الماضية تواصلا بين حسام البدري وأحمد حجازي من أجل الاطمئنان على صحة الأخير، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مع نادي ويست بروميتش الإنجليزي.





وتساءل حسام البدري عن مدى جاهزية أحمد حجازي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراتي توجو المقبلة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.



