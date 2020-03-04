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اقتصاد

رؤساء وقيادات شركات عالمية يشيدون بالتعدين المصري ويتوقعون مستقبلا باهرا له

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو بكندا، بالعديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية بحضور السفير المصرى بكندا أحمد أبو زيد والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

استهل الملا نشاطه بلقاء جيمس راثرفورد نائب رئيس شركة سنتامين البريطانية، حيث استعرض وزير البترول الإجراءات التى تمت لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى الذى يتمتع بفرص واعدة فى ضوء ما تزخر بها الأراضى المصرية من ثروات تعدينية خاصة بعد إجراء التعديلات التى تمت على قانون الثروة المعدنية وصدور لائحته التنفيذية والعمل بها وتعديل نموذج الاتفاقيات فى مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يحقق التوازن الاقتصادى بين الدولة والمستثمرين.

ومن جانبه أشاد جيمس راثرفورد بالتطوير والإجراءات التى تمت لتطوير قطاع التعدين بمصر وفى مقدمتها صدور قانون جديد ولائحة تنفيذية مما يشجع شركات التعدين العالمية الدخول للسوق المصرى وضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن إعجابه بالندوة التى عقدها الوفد المصرى على هامش أعمال المؤتمر لتسويق المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020.

وعلى جانب آخر التقى المهندس طارق الملا خافيير كوردوفا وزير التعدين الإكوادوري السابق الذى أشاد بالإجراءات والخطوات التى تمت على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين المصرى، مشيرًا إلى أن مصر فى طريقها لتصبح من أكبر دول العالم فى مجال التعدين من خلال برامج العمل التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية وفقًا لمنهج علمى حديث سيعيد رسم خريطة الاستثمار فى مجال التعدين بمصر.

كما التقى الملا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة سبروت الأمريكية ريك رول، حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم وزيادة أوجه التعاون التعدينى المشترك خلال الفترة المقبلة، وأبدى ريك رول رغبة المجموعة فى دخول المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بالشراكة مع مستثمرين مصريين، معربًا عن إعجابه الشديد بالتطور الهائل الذى شهده مجال التعدين خلال الفترة الأخيرة والإجراءات التى تمت لتشجيع وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذا المجال.

كما عقد الملا جلسة مباحثات مع كل من فينسنت بينوا نائب رئيس شركة "لامنشا" للتخطيط الاستراتيجى والاستثمار وبين باكينجهام المسؤول عن الاستثمار، تناولت المباحثات تفاصيل المزايدة العالمية للبحث عن الذهب، حيث أشار الملا إلى أن كافة المعلومات الجيولوجية متاحة الآن فى هيئة الثروة المعدنية من ضمن مستندات الطرح يمكن الاطلاع عليها طبقا للقواعد المعلن عنها بمقر الهيئة، وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القليلة القادمة إجراء عمليات مسح لمنطقة الصحراء الغربية بمساحة ٥٠٠ ألف كيلو متر مربع من خلال الاستشعار عن بعد لدعم المزايدات المستقبلية بالصحراء الغربية وتليها عمليات مسح مستمر لكافة مناطق مصر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وعلى جانب آخر أبدى مسئولو شركة لامنشا إعجابها الشديد بالتطور الهائل الذى يشهده قطاع التعدين المصرى وتعديل نموذج الاتفاقيات من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج إلى نظام الإتاوة والضرائب، وأبدوا رغبتهم الشديدة فى المشاركة فى المزايدة المقرر طرحها فى منتصف مارس الجارى وضخ استثمارات كبيرة فى التعدين بمصر.

وأبدى الملا ترحيبه بذلك واستعرض استراتيجية الوزارة المستهدفة خلال العشر سنوات القادمة لزيادة مشاركة قطاع التعدين في الناتج القومى المحلي كما حدث فى قطاع البترول، ورسم خريطة استثمارية للمساهمة في زيادة القيمة المضافة للمعادن فى الصناعة ولاسيما الحديد، حيث تستهدف الوزارة التركيز على معدن الحديد والمعادن المستخدمة فى الطاقة لرسم خريطة استثمارية لهم فى القريب العاجل.

كما التقى المهندس طارق الملا مع مايكل فان نائب رئيس شركة "كينروس للذهب" العالمية للعلاقات الحكومية وجيوف جولد نائب رئيس الشركة التنفيذي للعلاقات الخارجية واندريا فريبورو نائب رئيس الشركة، حيث تناول اللقاء العديد من الموضوعات أهمها رغبة الشركة فى ضخ استثمارات كبيرة فى مصر بعد النجاح فى إحداث تغيير جذرى في النظام المالى والقانونى والتراخيص لمجالات التعدين مما جعل الشركة تضع مصر فى أول خمس أولويات استثماراتها العالمية لها فى السنوات القادمة، وتُعد شركة كينروس للذهب العالمية من أكبر شركات العالم استثمارًا فى الذهب ومسجلة فى بورصة لندن ونيويورك العالميتين وتملك مناجم بأكثر من خمس دول بالعالم وهى روسيا وغانا وموريتانيا والبرازيل وشيلى والولايات المتحدة الأمريكية وتنتج أكثر من اثنين ونصف أوقية ذهب سنويًا.

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